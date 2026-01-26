Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы

По словам синоптика, еще более крепкие морозы ударили в Новой Москве: в Михайловском температура опускалась до –27, 6 градуса. При этом в Московской области самые сильные морозы пришлись на воскресную ночь. Самыми холодными точками на карте погоды региона стали Черусти, где морозы окрепли до –28,6 градуса, и Луховицы, где было еще на 0,1 градуса холоднее.