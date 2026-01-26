Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям

Фото: Dom Fou/Unsplash

Правительство России планирует распространить практику ограничения платных мест в вузах на среднее профессиональное образование (колледжи и техникумы). Об этом пишут «Известия».

Соответствующий законопроект должен быть внесен в Государственную думу до конца весенней сессии 2026 года. Инициатива направлена на сокращение коммерческого набора по гуманитарным и экономическим направлениям, которые, по мнению властей, не пользуются достаточным спросом на рынке труда, и перенаправить абитуриентов в сферу рабочих, инженерных и медицинских специальностей, где наблюдается острый кадровый дефицит.

По данным на начало 2024/2025 учебного года, в России среднее профессиональное образование получали 3,8 млн человек, из которых около 1,4 млн (37,1%) учились на платной основе.

Наиболее популярными платными направлениями остаются юриспруденция, экономика, управление, СМИ и экранные искусства. Именно они с высокой вероятностью попадут под будущие ограничения.

Механизм, как ожидается, будет аналогичен уже действующему для вузов. Правительство утвердит перечень специальностей, по которым будет установлено предельное количество платных мест, а Минпросвещения распределит эти квоты между учебными заведениями.

Особую сложность представляет тот факт, что ограничения могут затронуть не только государственные, но и частные колледжи, которые существуют преимущественно за счет средств обучающихся.
 

