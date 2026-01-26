Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале

Организаторы Манчестерского кинофестиваля 2026 года объявили программу, в которую вошел короткометражный фильм «Психопомп» («Psychopomp») — режиссерский дебют звезды «Игры престолов» Кита Харингтона. Об этом сообщает Deadline.
Главную роль в «Психопомпе» исполнил Гарри Меллинг, известный по роли Дадли в серии фильмов о «Гарри Поттере». Сюжет разворачивается вокруг отчаявшегося мужчины по имени Гарри, который решает покончить с собой с помощью наемного убийцы по имени Лиам.
Сам Манчестерский кинофестиваль пройдет с 19 по 29 марта. Всего на нем будет показано 52 полнометражные картины.
Недавно коллеги по «Игре престолов» Кит Харингтон и Софи Тернер воссоединились на экране в трейлере хоррора «The Dreadful». Он выйдет в России под названием «Проклятый рыцарь».
Действие фильма развернется в средневековой Англии. Сюжет расскажет о женщине Энн, чей муж погиб на войне. Однажды в жизнь героини возвращается мужчина из прошлого, и проклятие обрушивается на нее и всех ее близких.