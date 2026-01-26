«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом

Официальный аккаунт российского мультсериала «Смешарики» в инстаграме* опубликовал ролик с подписью «Куда уходит Пин?».
Так проект присоединился к мему про пингвина-нигилиста, который стал популярен в январе. Он появился по мотивам документального фильма Вернера Херцога 2007 года об Антарктиде.
Съемочной группе удалось заснять необычный момент. Один пингвин решил отбиться от стаи и уйти вглубь материка, к горному хребту. «Зачем?» — задается вопросом рассказчик в этом отрывке. «Афиша Daily» рассказывала об этом меме.
Недавно появился тизер лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Он выйдет в прокат 6 августа 2026 года. Сценарий написал Сергей Лукьяненко, известный по серии «Дозоры». По сюжету Крош и Ежик находят прибор, который переносит их в видеоигру о будущем. Там они перевоплощаются в детей, которые летят на Марс на космическом корабле.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.