Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»

Американский актер Ричард Гир, известный по фильму «Красотка», снимется в сериале «The Off Weeks» («Выходные недели»). Его выпустит Apple TV, сообщил Deadline.
В шоу также сыграют Джессика Честейн, Бен Стиллер, Ариан Моайед и Анналей Ашфорд. Режиссером проекта выступит Майкл Шоуолтер, а шоураннером — Алисса Наттинг. Честейн и Стиллер будут среди исполнительных продюсеров сериала.
Сюжет шоу развернется вокруг профессора писательского мастерства Гаса Адлера (Стиллер), чья жизнь превращается в хаос после развода. Он заботится о детях в те недели, которые они проводят с ним.
В свободное время Гас влюбляется в загадочную Стеллу Уэст (Честейн). Появление это женщины ставит под угрозу как его родительские обязанности, так и романтические надежды.
Проект обещает стать увлекательной драмой о любви, семье и сложном выборе, с которым сталкиваются современные родители. Шоу будет состоять из восьми эпизодов.
Гир исполнит в сериале роль Джонатана. Кем будет этот персонаж, не уточняется.
В продюсерский состав войдут, помимо Честейн и Стиллера, Джон Лешер, Келли Кармайкл, Джордана Моллик, Пол Ли, Габриэль Фишер, Питер Принципато, Аллен Фишер, Брайан Стейнберг и Дин Бакопулос.