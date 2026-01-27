Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России

Фото: «Вольга»

За уик-энд 22–25 февраля «Возвращение в Сайлент Хилл» заработало в российском прокате 178,5 млн рублей — больше, чем «Левша», «Марти Великолепный», «Горничная» и другие фильмы. При этом в США картина показала худший старт за всю историю франшизы. Соответствующие данные приводит «Бюллетень кинопрокатчика».

Для «Возвращения в Сайлент Хилл» и исторической драмы «Левша» этот период стал первым уик-эндом проката. Фильмы заработали 178,5 млн и 128 млн рублей соответственно. Сборы «Марти Великолепного» на второй неделе оказались гораздо скромнее — 59 млн рублей. Триллер «Горничная» с Амандой Сейфрид и Сидни Суини на третьей неделе собрал 167 млн рублей.

Так, в российском прокате «Возвращение в Сайлент-Хилл» занимает третье место, уступая только вторым частям «Аватара» и «Чебурашки».

В США же картина установила антирекорд для серии: оригинальный фильм 2006 года в первый уик-энд собрал 20 млн долларов, вторая часть 2012 года — 8 млн долларов, а новая часть получила лишь 3 млн долларов.

Сюжет «Возвращения в Сайлент Хилл» основан на второй части видеоигровой серии Silent Hill. Новая экранизация расскажет о Джеймсе — мужчине, получившем загадочное письмо спустя три года после смерти любимой жены Мэри. В нем умершая женщина приглашает его в Сайлент Хилл. Вскоре Джеймс находит таинственный город, полный невыразимых ужасов. Фигуры знакомых и незнакомых людей уводят его все глубже в сердце этого жуткого места, заставляющего сомневаться в своей реальности и угрожающего гибелью.

Автором сценария и режиссером ленты стал Кристоф Ганс, снявший в 2006 году первый фильм «Сайлент-Хилл». Главные роли исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. За музыку отвечает композитор Акира Ямаока.

