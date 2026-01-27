«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России

Сюжет «Возвращения в Сайлент Хилл» основан на второй части видеоигровой серии Silent Hill. Новая экранизация расскажет о Джеймсе — мужчине, получившем загадочное письмо спустя три года после смерти любимой жены Мэри. В нем умершая женщина приглашает его в Сайлент Хилл. Вскоре Джеймс находит таинственный город, полный невыразимых ужасов. Фигуры знакомых и незнакомых людей уводят его все глубже в сердце этого жуткого места, заставляющего сомневаться в своей реальности и угрожающего гибелью.