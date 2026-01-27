Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал-продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году

Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды

Фото: Variety/YouTube

Греческий режиссер Йоргос Лантимос, известный по картинам «Виды доброты» и «Бедные-несчастные», срежиссировал сюрреалистичный рекламный ролик для приложения доставки еды Grubhub. Видео покажут во время трансляции Супербоула.

Пока что доступен только тизер, и в нем указана дата 8 февраля. В ролике говорится: «В этом феврале одно приложение для доставки еды наконец-то вложит деньги туда, куда обещает».

Видео: Grubhub

После премьеры «Бугонии» Лантимос объявил о временном уходе из киноиндустрии. Режиссер признался, что последние годы работал без передышки и теперь чувствует необходимость в отдыхе.

«Думаю, мне действительно нужен перерыв. Я уже говорил это раньше — между тремя предыдущими фильмами, — но сейчас все серьезно. На этот раз можете мне поверить: я собираюсь отдохнуть», — отметил постановщик.

