Кинопрокатная компания «Пионер» поделилась с «Афишей Daily» трейлером фильма «Картины дружеских связей» режиссера Сони Райзман. Премьера запланирована на 19 марта.
Фильм рассказывает об одном зимнем дне и одной ночи из жизни компании 30-летних друзей — бывших однокурсников. Они собираются, чтобы проводить Сашу, надолго покидающего Москву, и сталкиваются с трудностями.
В фильме снялись Александр Паль («Верность»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Мария Карпова («Доктор Преображенский»), Руслан Братов («Экспресс») и Гоша Токаев («Счастлив, когда ты нет»).
«Картины дружеских связей» — дебютный полнометражный фильм Сони Райзман, отмеченный призом фестиваля «Маяк» за лучшую режиссерскую работу. Также на фестивале Мария Карпова получила награду за лучшую женскую роль.
«Это фильм не про тусовку, не про актеров, хотя главные герои выпустились с одного актерско-режиссерского курса, и все они связаны с миром кино или театра. Мой фильм — о людях, крепко связанных друг с другом, в тот момент, когда их связь должна разорваться. Каждая сцена в фильме основана на наблюдениях, сделанных мной в своем ближайшем круге в последние пять лет.
Французский художник Кристиан Болтански говорил: „Каждый человек заслуживает собственного музея“, я абсолютно согласна с этим тезисом и буду не против, чтобы „Картины дружеских связей“ считались не только фильмом, но и музеем потерянных тридцатилетних людей в лице меня и моих друзей», — говорит о своей работе Райзман.