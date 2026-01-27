Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Брайн Кокс представил трейлер фильма «Glenrothan» — его первой режиссерской работы

Кадр: LionsgateFilmsUK/YouTube

На ютуб-канале LionsgateFilmsUK опубликовали трейлер фильма «Glenrothan» — режиссерского дебюта шотландского актера Брайана Кокса, известного по сериалу «Наследники» и фильму «Троя».

79-летний кинематографист снял картину о двух братьях из Шотландии. Один из них уехал в Америку 40 лет назад. Другой остался дома и занялся семейным бизнесом. Когда старший брат решает отойти от дел, его компания достается младшему.

Видео: LionsgateFilmsUK/YouTube

Братьям, поссорившимся десятки лет назад, придется воссоединиться и найти возможность простить друг друга. Сделать это, судя по трейлеру, окажется нелегко. «Ты вернулся, но не ради меня», — говорит один из героев другому.

Главные роли в драме исполнили Алан Камминг и Ширли Хендерсон. Они также выступили сопродюсерами фильма. Оператором картины стал Джейми Акройд. Сценарий написали Дэвид Эштон и Джефф Мерфи.

Премьера «Glenrothan» состоялась на кинофестивале в Торонто. Фильм также показали на Римском киносмотре. В кинопрокат в Великобритании он выйдет 17 апреля.

