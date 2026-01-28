Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории

Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа

Фото: Олег Мороз/Unsplash

Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медпомощи взрослым при гриппе, пишет РИА «Новости».

Согласно ему, средняя продолжительность лечения составит девять дней.
При этом эксперт Минздрава Владимир Чуланов в разговоре с ТАСС опроверг информацию, что больничный при гриппе ограничат девятью днями. Если состояние пациента требует продолжения терапии, медицинская помощь будет продолжена в полном объеме.
 
Для диагностики заболевания предусмотрен прием у семи врачей: акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. Кроме того, в список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования. Среди них есть исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (нужен для обнаружения острых воспалений и оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний); анализ на уровень прокальцитонина в крови (основной маркер для диагностики бактериальных инфекций); микроскопическое исследование спинномозговой жидкости и подсчет клеток в счетной камере (ключевой метод определения цитоза и диагностики заболеваний центральной нервной системы).

Для лечения гриппа в стационаре пациенту должно быть доступно суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом и ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом. Среди рекомендуемых лекарственных препаратов более 25 наименований. В документе также говорится о необходимости диеты во время лечения.

Недавно в России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов. Набор реагентов определяет все значимые возбудители ОРВИ, а также вирусы гриппа и COVID-19. Это первый в стране зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики.
 

Расскажите друзьям