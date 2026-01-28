Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа

Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медпомощи взрослым при гриппе, пишет РИА «Новости».



Согласно ему, средняя продолжительность лечения составит девять дней.

При этом эксперт Минздрава Владимир Чуланов в разговоре с ТАСС опроверг информацию, что больничный при гриппе ограничат девятью днями. Если состояние пациента требует продолжения терапии, медицинская помощь будет продолжена в полном объеме.



Для диагностики заболевания предусмотрен прием у семи врачей: акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. Кроме того, в список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования. Среди них есть исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (нужен для обнаружения острых воспалений и оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний); анализ на уровень прокальцитонина в крови (основной маркер для диагностики бактериальных инфекций); микроскопическое исследование спинномозговой жидкости и подсчет клеток в счетной камере (ключевой метод определения цитоза и диагностики заболеваний центральной нервной системы).



Для лечения гриппа в стационаре пациенту должно быть доступно суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом и ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом. Среди рекомендуемых лекарственных препаратов более 25 наименований. В документе также говорится о необходимости диеты во время лечения.



Недавно в России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов. Набор реагентов определяет все значимые возбудители ОРВИ, а также вирусы гриппа и COVID-19. Это первый в стране зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики.

