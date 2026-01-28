Константин Богомолов ответил на критику его назначения ректором Школы-студии МХАТ

Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
Би-би-си представила первый трейлер сериала-адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт

Константин Богомолов ответил на критику его назначения ректором Школы-студии МХАТ

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Константин Богомолов ответил на критику со стороны выпускников Школы-студии МХАТ, которые выступили против его назначения ректором учебного заведения.

Авторы письма, адресованного министру культуры Ольге Любимовой, заявили, что назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии». Они отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами».

В интервью «Известиям» Богомолов сказал, что такие разговоры ― «пустое переливание из пустого в порожнее». Они, по мнению режиссера, превращают Школу-студию в закрытую секту, куда нельзя входить «чужим». «Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», ― считает и.о. ректора Школы-студии.

«Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», ― заявил он. 

По мнению Богомолова, стоит думать не о происхождении, а об эффективности и тех проблемах, которые «стоят перед театральным образованием вообще и перед Школой-студией МХАТ в частности». 

Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. С 2013 года этот пост занимал Игорь Золотовицкий, умерший 14 января в возрасте 64 лет. Богомолов уже возглавляет два московских театра — Театр на Малой Бронной, а с июня 2024 года еще и Театр Романа Виктюка, который он переименовал в «Сцену „Мельников“».

Расскажите друзьям