Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером

HBO представил дебютный трейлер «Хочу секса. Сент-Луис» («DTF St. Louis») ― комедийного мини-сериала с Джейсоном Бейтманом, Дэвидом Харбором и Линдой Карделлини. Семисерийное шоу стартует на HBO Max 1 марта и будет выходить еженедельно.
Сюжет строится вокруг любовного треугольника между тремя людьми, переживающими кризис среднего возраста, ― женщиной и двумя мужчинами. В результате персонаж Харбора оказывается мертв, а герои Бейтмана и Карделлини заводят роман.
Видео: HBO/YouTube
В сериале также снялись Ричард Дженкинс, Джой Сандей, Арлан Руф, Питер Сарсгаард и Крис Перфетти. Шоураннером выступил Стивен Конрад («Патриот», «Предприятие „Божий дар“).
Разработку проекта анонсировали еще в 2022 году. Тогда в актерском составе значился Педро Паскаль.