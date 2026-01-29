Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»

Okko запустил благотворительный ресурс встатьнаноги.рф к релизу сериала «Встать на ноги». На ней собраны инклюзивные проекты, которые помогают людям с особенными потребностями, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.
Лендинг создавали вместе с актерами, художниками, спортсменами, музыкантами, блогерами и фондами помощи, такими как «Со-единение». Он призван рассказать, как можно поддержать людей, похожих на героев сериала.
На странице разместили ролик об особенностях общения с людьми с синдромом Дауна от актера «Встать на ноги» Антона Санкевича, благотворительный арт-проект Покраса Лампаса для фонда «Ресурс» и танцевальную коллаборацию артистов на колясках из клуба «Дуэт» и хореографа Алексея Летучего.
Там представили также коллекцию керамических кружек, которые ко Дню всех влюбленных сделали подопечные фонда «Синдром любви». Они поступят в продажу мерч-шопе Okko c 10 февраля.
Помимо прочего, на ресурсе опубликовали дополнительные материалы к сериалу. Среди них — адаптированный трейлер в пяти версиях (например, с тифлокомментарием) и эксклюзивные интервью с создателями «Встать на ноги». В последних актеры и члены съемочной команды поделились историями со съемок.
Лендинг встатьнаноги.рф помогала создавать платформа «СберВместе». На нем разместили ссылки на фонды, которые можно поддержать через этот сервис.
Сериал «Встать на ноги» выйдет на экраны 5 февраля. Лирическая комедия расскажет о взаимоотношениях бывшего заключенного и его 20-летней дочери с инвалидностью. В главных ролях в ней предстанут Гоша Куценко и Мила Ершова.
Режиссером выступил Павел Тимофеев, ранее работавший над другим проектом Okko — вторым сезоном шоу «Выжившие». Оператором «Встать на ноги» стал Иван Бурлаков, известный по «Салюту-7», «Жить» и «Затерянным».
Героиня Ершовой основана на реальной девушке по имени Злата, которая выступила консультантом сериала. Она помогла авторам «Встать на ноги» добиться правдоподобности в изображении деталей жизни человека на коляске.