Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что понятие «трудоустройство по специальности» для выпускников вузов больше не стоит использовать. Об этом он сказал на пленарном заседании форума «Производительность труда в университетах России» в Тюмени, пишет ТАСС.

«Термин „трудоустройство по специальности“ — он тоже из прошлого, потому что тысяча примеров, когда [это не так]», — сказал Фальков. По его мнению, вместо этого нужно использовать понятие «трудоустройство в соответствии с полученным образованием».

Он добавил, что рынок труда не чувствует такие тонкие различия между специальностями. «Зачем наряду с бакалавриатом по юриспруденции необходимы такие специальности, как „правовое обеспечение национальной безопасности“ или „прокурорская судебная деятельность“, которые, когда мы сверили учебные планы, совпадают на 75-80%, никто не объяснит», — отметил министр.

По его словам, нужно объединить дублирующие образовательные программы. «У нас по всем углубленным группам специальностей программы дублируют друг друга. На один бакалавриат новый — два-три старых или вновь открытых специалитета», — сказал Фальков.

Кроме того, министр рассказал о других новых тенденциях в образовании. Например, о развитии дистанционного обучения. «Мы с вами живем в совершенно новом мире. Коронавирус изменил представление об очном образовании принципиально. А где граница между очным и заочным образованием? Если в целом ряде ведущих университетов блестяще реализуются как минимум магистерские программы в дистанционном формате, в удаленном формате, это очная форма или заочная?» — привел пример Фальков.

В 2027 году должен состояться переход российских вузов на новую модель образования. Ведущие учебные заведения страны начнут переход на нее раньше — в 2026/27 учебном году. Новая система подразумевает отказ от Болонской системы: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года).

