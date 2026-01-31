Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон

Телеканал HBO официально продлил комедийное скетч-шоу «Это Флорида, чувак» на третий сезон. Об этом пишет Variety.
Формат шоу строится на интервью с реальными жителями штата, которые делятся историями о странных, абсурдных или вирусных происшествиях из своей жизни. Эти рассказы затем экранизируются с привлечением актеров и комиков, которые с юмором воссоздают «флоридскую реальность».
«Третий сезон — очередное доказательство того, что Флорида непобедима в своем безумии. У нас никогда не заканчиваются дикие, но правдивые истории, и находится потрясающий актерский состав, готовый их оживить», — прокомментировала продление Нина Розенштейн, исполнительный вице-президент HBO.
Исполнительный продюсер шоу Дэнни Макбрайд добавил: «Каждый раз, когда мы думаем, что Флорида не может удивить сильнее, она доказывает, что мы ошибаемся». Во втором сезоне в проекте участвовали такие звезды, как Адам Дивайн, Тиффани Хэддиш, Хейли Джоэл Осмент, Берт Крайшер, Джонни Ноксвилл, Тайка Вайтити и Рита Ора.
Сериал создан Марком Хервиком и Джеффом Томсиком, который также выступает режиссером. По словам продюсеров, шоу является своеобразным «любовным письмом к пляжам, заводям и подвалам этого непонятого, но магического штата».