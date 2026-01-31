Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch

Вокалистка Paramore Хейли Уильямс представила свой новый музыкальный проект — группу Power Snatch.
Она создала ее вместе с продюсером и мультиинструменталистом Дэниелом Джеймсом. Дуэт уже выпустил три сингла, демонстрирующих звучание от шугейза до тяжелого альтернативного рока.
Проект был официально анонсирован во время совместного эфира на Apple Music 1, где был представлен трек «Assignment».
Старт нового проекта следует за успешным сольным альбомом Уильямс «Ego Death at a Bachelorette Party», выпущенным в июле и номинированным на четыре «Грэмми». Сама певица ранее заявляла, что хочет «успеть побывать в ста группах» и активно экспериментирует за пределами Paramore.