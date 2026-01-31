Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле

Фото: YarNews

Труднодоступную метеостанцию в поселке Кербо Эвенкийского района Красноярского края назвали самой холодной точкой на планете за минувшие сутки. Температура воздуха там составила -48,5 градуса, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, остальные места в «мировом топ-3» по холоду также принадлежат России: это якутские пункты Комака (-47,9 градусов) и Шелагонцы (-47,3 градуса).

Самыми жаркими местами в мире за сутки стали ЮАР и Австралия. Так, в городе Апинктон в ЮАР столбики термометров показывают +40,6 градусов. Второе и третье места заняли австралийские Канберра (+40,2 градуса) и Аделаида (+39,8 градусов).

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха опустилась до минус 19,2 градуса. При этом синоптик отметил, что это еще не рекорд. 

