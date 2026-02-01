Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео, в котором задумчиво слушает «П. М. М. Л.» Земфиры. Политик регулярно выкладывает утренние ролики с пожеланиями хорошего дня. Ранее в его видео попали композиции «Formidable» Stromae и «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого.