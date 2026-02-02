Последняя часть «Форсажа» выйдет 17 марта 2028 года

Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
В России вышла новая книга Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле
ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена детей, родившихся в январе 2026 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон

Последняя часть «Форсажа» выйдет 17 марта 2028 года

Фото: @vindiesel

Последняя часть серии «Форсаж» с подзаголовком «Навсегда» получила дату релиза — 17 марта 2028 года. Об этом сообщил в соцсетях исполнитель главной роли Вин Дизель.

Актер опубликовал фото с Полом Уокером, сыгравшим Брайана О’Коннера в нескольких фильмах франшизы. Он погиб 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. Дизель написал: «Никто не говорил, что путь будет легким…, но он наш. Путь, который определил нас и стал нашим наследием… А наследие… длится всегда».

В последней на настоящий момент части «Форсажа», вышедшей в 2023 году, дочь Уокера по имени Мидоу появилась в эпизодической роли. «Первый „Форсаж“ вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — рассказала Мидоу.

В декабре она опубликовала трогательный пост в память об отце. «12 лет без тебя… Я буду любить тебя вечно», — подписала она серию снимков. На фотографиях Пол протягивает маленькой дочери тарелку с праздничным тортом, украшенным свечами.

Расскажите друзьям