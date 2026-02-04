Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»

Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах

Фото: «Перекресток»

В 2025 году сеть супермаркетов «Перекресток» превратила фоновое музыкальное оформление своих торговых залов в полноценный проект — «Музыка Перекрестка». За это время было создано 9 альбомов и 1000 песен, которые привлекли более 1,5 млн слушателей на сервисе «Яндекс Музыка».

Композиции «Музыки Перекрестка» были проиграны более 6 млн раз. Особой популярностью пользуется трек «One More Cup of Coffee with You»: его ежемесячно слушают около 600 тыс. раз, а общее годовое количество прослушиваний приближается к 3,5 млн. В социальных сетях эта композиция появилась в 13 тыс. публикаций блогеров.

Ежемесячно музыкальные подборки бренда привлекают около 850 тыс. уникальных пользователей, которые ставят им более 100 тыс. лайков. Изначально созданная для публичного пространства, эта музыка стала частью личных ритуалов для многих слушателей: чаще всего ее включают фоном перед сном. Почти у тысячи пользователей «Музыка Перекрестка» вошла в топ-5 самых любимых исполнителей, а самый преданный фанат слушал ее непрерывно в течение пяти дней.

«Принцип „Всё для вас как для себя“ — основа нашего бренда. А то, что люди слушают нашу музыку даже дома, значит, что эмоциональная связь с нами становится сильнее», — прокомментировал успех проекта Дмитрий Медведев, директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту «Перекрестка».

