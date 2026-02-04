Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах

Ежемесячно музыкальные подборки бренда привлекают около 850 тыс. уникальных пользователей, которые ставят им более 100 тыс. лайков. Изначально созданная для публичного пространства, эта музыка стала частью личных ритуалов для многих слушателей: чаще всего ее включают фоном перед сном. Почти у тысячи пользователей «Музыка Перекрестка» вошла в топ-5 самых любимых исполнителей, а самый преданный фанат слушал ее непрерывно в течение пяти дней.