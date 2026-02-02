Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе

Больше всего россияне довольны атмосферой в коллективе (96%), условиями рабочего места (89%) и занимаемой должностью (88%). При этом 83% респондентов считают, что в целом контролируют свою жизнь, а 67% собираются реализовать долгосрочные планы независимо от обстоятельств.