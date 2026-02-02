Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы

Collider составил рейтинг из 20 величайших фэнтези-фильмов всех времен.
«Фэнтези-фильмы невозможно не любить. Истории о магии, завораживающих вымышленных мирах и пугающих мифических существах завораживали зрителей с самого рождения кинематографа — так что неудивительно, что среди самых любимых и признанных картин всех времен немало именно фэнтези. Будь то «высокое» или «низкое» фэнтези, эти фильмы доказывают: в подобных историях есть особое, неповторимое очарование», ― отметил кинокритик издания Диего Пинеда.
Первую строчку занял «Властелин Колец: Возвращение короля» ― завершающий фильм трилогии Питера Джексона. По мнению Collider, нет фэнтези-шедевра больше и сильнее. «Фильм невероятно захватывающий, эмоционально мощный и постоянно заставляющий открывать рот от изумления на протяжении всего хронометража. Все, что выстраивалось в первых двух частях — от дуг персонажей до каждого сюжетного шага, — здесь приходит к безупречному финалу», ― пишут журналисты.
На втором месте ― классика 1946 года «Эта прекрасная жизнь», снятая Фрэнком Капрой. Главный герой фильма ― житель американского провинциального городка, который решает совершить самоубийство, не выдержав череды личных неудач. Ему на помощь приходит ангел хранитель, который показывает герою, как его жизнь помогла другим людям. Collider называет картину «новаторским фильмом о семье, рождественском чуде и мужском психическом здоровье».
Замыкает тройку еще одна классическая работа ― «Волшебник страны Оз» 1939 года. По мнению издания, в этом «шедевре, котором каждому стоит увидеть», поровну запоминающихся музыкально-танцевальных номеров и сцен, наполненных чудесами.
Полностью топ-20 выглядит следующим образом:
- «Властелин Колец: Возвращение короля» (2003)
- «Эта прекрасная жизнь» (1946)
- «Волшебник страны Оз» (1939)
- «Фанни и Александр» (1982)
- «Быть Джоном Малковичем» (1999)
- «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)
- «Принцесса-невеста» (1987)
- «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971)
- «Лабиринт Фавна» (2006)
- «Унесенные призраками» (2001)
- «Сказки полной луны после дождя» (1953)
- «Макарио» (1960)
- «Седьмая печать» (1957)
- «Святая гора» (1973)
- «Яйцо ангела» (1985)
- «Монти Пайтон и священный Грааль» (1975)
- «Властелин Колец: Две крепости» (2002)
- «Властелин Колец: Братство Кольца» (2001)
- «Бойфренд из будущего» (2013)
- «Зеленая миля» (1999)