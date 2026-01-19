Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии

В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Collider составил список из 10 величайших антиутопических фильмов всех времен. По мнению издания, такие картины останутся актуальными, «пока ситуация в мире не станет заметно лучше (если это вообще когда-нибудь случится)».

Первую строчку занял «Бегущий по лезвию» ― картина 1982 года режиссера Ридли Скотта. Журналисты отметили, что фильм «великолепно снят, сыгран и написан музыкально», а наиболее интересны в нем мир, который картина выстраивает, и вопросы, которые задает ― о человечности, технологиях и будущем.

На втором месте абсолютная классика жанра ― черно-белый немой «Метрополис» 1927 года, который снял немецкий режиссер Фриц Ланг. «Фильм был снят почти век назад, но многое из того, что „Метрополис“ делает на уровне сюжета и тем, до сих пор кажется актуальным — и это одновременно впечатляет (как пример способности кино заглядывать в будущее) и удручает (для тех, кто живет в этом самом „будущем“)», ― пишет Collider. 

Замыкает тройку «Заводной апельсин» 1971 года режиссера Стенли Кубрика. Ошеломляющим этот фильм, по мнению издания, делает большая приземленность и реалистичность, чем у других представителей жанра. «Как и лучшие антиутопии, „Заводной апельсин“ казался опережающим свое время в момент выхода… и, если честно, до сих пор ощущается пугающе „впереди времени“ — или вообще вне времени», ― считают журналисты.

Полностью топ-10 выглядит так:

  1. «Бегущий по лезвию» (1982)
  2. «Метрополис» (1927)
  3. «Заводной апельсин» (1971)
  4. «Дитя человеческое» (2006)
  5. «ВАЛЛ·И» (2008)
  6. «Робокоп» (1987)
  7. «Акира» (1987)
  8. «Бразилия» (1985)
  9. «Логан» (2017)
  10. «Побег из Нью-Йорка» (1981)

Collider пояснил разницу между антиутопическими лентами и постапокалиптическими: антиутопия ― это когда общество развалилось сильнее, чем в реальности, а постапокалипсис ― когда от порядка не осталось вообще ничего. Кроме того, антиутопии обычно более приземленные. Следуя такому разделению, Collider не рассматривал при составлении рейтинга такие фильмы, как «Нити» (1984), «Дорога» (2009) и продолжения «Безумного Макса» (хотя первый фильм франшизы журналисты отнесли к антиутопии, но в топ-10 все равно не включили).

