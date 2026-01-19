Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии

Collider составил список из 10 величайших антиутопических фильмов всех времен. По мнению издания, такие картины останутся актуальными, «пока ситуация в мире не станет заметно лучше (если это вообще когда-нибудь случится)».
Первую строчку занял «Бегущий по лезвию» ― картина 1982 года режиссера Ридли Скотта. Журналисты отметили, что фильм «великолепно снят, сыгран и написан музыкально», а наиболее интересны в нем мир, который картина выстраивает, и вопросы, которые задает ― о человечности, технологиях и будущем.
На втором месте абсолютная классика жанра ― черно-белый немой «Метрополис» 1927 года, который снял немецкий режиссер Фриц Ланг. «Фильм был снят почти век назад, но многое из того, что „Метрополис“ делает на уровне сюжета и тем, до сих пор кажется актуальным — и это одновременно впечатляет (как пример способности кино заглядывать в будущее) и удручает (для тех, кто живет в этом самом „будущем“)», ― пишет Collider.
Замыкает тройку «Заводной апельсин» 1971 года режиссера Стенли Кубрика. Ошеломляющим этот фильм, по мнению издания, делает большая приземленность и реалистичность, чем у других представителей жанра. «Как и лучшие антиутопии, „Заводной апельсин“ казался опережающим свое время в момент выхода… и, если честно, до сих пор ощущается пугающе „впереди времени“ — или вообще вне времени», ― считают журналисты.
Полностью топ-10 выглядит так:
- «Бегущий по лезвию» (1982)
- «Метрополис» (1927)
- «Заводной апельсин» (1971)
- «Дитя человеческое» (2006)
- «ВАЛЛ·И» (2008)
- «Робокоп» (1987)
- «Акира» (1987)
- «Бразилия» (1985)
- «Логан» (2017)
- «Побег из Нью-Йорка» (1981)
Collider пояснил разницу между антиутопическими лентами и постапокалиптическими: антиутопия ― это когда общество развалилось сильнее, чем в реальности, а постапокалипсис ― когда от порядка не осталось вообще ничего. Кроме того, антиутопии обычно более приземленные. Следуя такому разделению, Collider не рассматривал при составлении рейтинга такие фильмы, как «Нити» (1984), «Дорога» (2009) и продолжения «Безумного Макса» (хотя первый фильм франшизы журналисты отнесли к антиутопии, но в топ-10 все равно не включили).