Курт Рассел помог Тому Крузу научиться летать на самолете

Фото: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images

Американский актер Курт Рассел рассказал Entertainment Daily, что помог Тому Крузу научиться пилотировать самолет. Это случилось после выхода на экраны фильма «Лучший стрелок» в 1989 году.

В картине Круз сыграл летчика. Рассел же к конце 80-х уже был не только голливудской звездой, но и сертифицированным пилотом. Увидев страсть Круза к самолетам, он решил помочь молодому коллеге повторить его путь.

«Он хотел летать. Мы полетели на моем самолете, и тогда я увидел, что он действительно хочет научиться летать, и сделал все, что мог, чтобы помочь ему в этом», — вспомнил актер.

Круз в итоге тоже стал пилотом — и все благодаря Расселу и режиссеру Сидни Поллаку. Последний подарил актеру уроки пилтирования после того, как тот закончил работу над лентой «Фирма» в 1993 году.

Позднее Круз не раз использовал свои навыки в кино. Он самостоятельно пилотировал самолет в фильме «Сделано в Америке„в 2017 году, а также картине ‚Топ Ган: Мэверик‘ в 2022 годе.

Сам Рассел же провел около 30 лет в кабине самолета. По словам 74-летнего актера, сегодня у него уже нет действующего сертификата пилота. ‚Но я летал на самых разных самолетах‘, — отметил он.

Круз продолжил традицию помощи начинающим пилотам во время съемок в ‚Топ Ган: Мэверик‘. Он оплатил обучение в летной школе для актера Глена Пауэлла, его партнера по картине. Как отмечал Пауэлл, Круз подбадривал его ‚на каждом шагу‘ во время учебы, экзаменов, тестовых полетов и получении лицензии.

