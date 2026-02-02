Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях «необъяснимыми»

Американский актер Джон Литгоу, который сыграет в предстоящем сериале «Гарри Поттер» профессора Альбуса Дамблдора, назвал взгляды автора серии романов Джоан Роулинг о транслюдях «ироничными и необъяснимыми». Об этом написал Variety.
Литгоу признался, что столкнулся с критикой своего участия в новой экранизации книг Роулинг. По словам артиста, его расстраивает, когда люди высказываются против его работы в сериале.
«Мне было некомфортно и неприятно, что люди настаивали на том, чтобы я оставил работу. Я решил этого не делать», — сказал он.
Литгоу считает, что Роулинг «написала произведение, сочетающее в себе доброту и принятие». «И роль Дамблдора прекрасна», — подчеркнул артист.
Он отметил, что в книгах писательницы «речь идет о добре и зле, доброте и жестокости». Актер также сказал, что никогда не встречался с Роулинг, и заверил, что команда сериала — «замечательные люди».
Ранее Кира Найтли призналась, что согласилась на участие в аудиоспектакле по «Гарри Поттеру», не зная о скандале вокруг писательницы Джоан Роулинг. «Мне очень жаль», — сказала она.
Вокруг Джоан Роулинг разгорелся скандал в 2020 году. Все началось с того, что она написала в твиттере, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.
Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд.
В 2024 году Роулинг призналась, что не сможет простить Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актеров, которые «используют свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей».
«Знаменитости, которые поддерживают движение, направленное на ущемление прав женщин, завоеванных ими с таким трудом, и которые используют свои платформы для поддержки трансгендерного перехода среди несовершеннолетних, могут приберечь свои извинения для травмированных людей, пожалевших о переходе, и женщин», — подчеркнула писательница.
Недавно писательница высмеяла попытки Уотсон примириться с ней. Актриса заявила в интервью, что не считает, что несогласие с человеком исключает возможность общения с ним или каких‑либо теплых чувств к нему.
«Афиша Daily» писала о том, как Роулинг объясняла свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.