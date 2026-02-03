Началась запись озвучки для «Холодного сердца-3»

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает студия Артемия Лебедева
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее

Началась запись озвучки для «Холодного сердца-3»

Фото: @joshgad

Джош Гэд — актер озвучки Олафа из «Холодного сердца» — сообщил в соцсетях, что команда приступила к записи звука для третьей части мультфильма Disney.

Он опубликовал фото из офиса компании, на котором держит в руках плюшевого Олафа. Снимок он подписал: «Третий раз — всегда самый удачный ☃️ За окном уже сугробы» — отсылая к песне Анны из первой части.

Премьера «Холодного сердца-3» запланирована на 24 ноября 2027 года. Над картиной работают Дженнифер Ли и Марк Смит, создатели «Холодного сердца-2». Disney показали концепт-арт, в котором Анна, Эльза и Олаф катаются на лошадях.

Ведется параллельная работа сразу над третьей и четвертой частями. «Я никогда не работала в таком темпе. Получается так, что одна половина комнаты работает над третьей частью, а другая — над четвертой, и нам приходится между ними бегать туда-сюда», — поделилась Ли.

Позже, на конференции по запуску подразделения потребительских товаров в Шанхае, Disney представил синопсис третьей части «Холодного сердца».

Ключевым событием новой истории станет свадьба Анны и Кристоффа. «В этой новой главе станьте свидетелем свадьбы века в Эренделле: королева Анна выйдет замуж и вместе с Эльзой отправится в новое магическое путешествие, полное неизвестных испытаний. И, что еще интересней, королевская семья вот-вот примет таинственного нового члена!» — значится в аннотации.

Расскажите друзьям