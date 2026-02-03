Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет

Режиссер мультфильма Pixar «Прыгуны» Дэниел Чун рассказал, что работа над проектом велась шесть лет.
Он отметил: «[В этом мультфильме] есть некоторая хаотичная, необузданная энергия. И нам это нравится. [Мультипликатор Pixar] Пит Доктер, кажется, не просто принял этот подход, но и оценил, что мы пробуем что-то новое».
Чун известен как режиссер мультсериала «Вся правда о медведях». Он рассказал о преемственности между двумя проектами: «Мой опыт работы над сериалом — где нужно создавать сотни эпизодов — научил меня пробовать разные жанры в течение сезона. Вот эту самую энергию я и попытался вложить в фильм».
По сюжету «Прыгунов» девочка-подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.
Недавно были опубликованы первый отрывок и постер мультфильма. В отрывке показан первый день Мейбл в лесу: она подслушивает сплетни оленей, говорит с белкой, понимает чириканье птиц. Девушка-подросток в теле бобра пытается найти своих сородичей.