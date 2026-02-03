Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц

Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию

Фото: Alexey Fedotov/Unsplash

Въездной турпоток в Россию за зимний сезон увеличился на 5-10%, главным образом за счет жителей арабских стран. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.

Основную часть из них составляют граждане Омана, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна. «С 15 февраля, то есть в преддверие Рамадана, они уже должны вернуться домой. Следующего пика мы ждем в апреле–мае», — рассказал основатель компании-туроператора «Свой-ТС» Сергей Войтович.

По его словам, в СМИ появляются сообщения о растущем спросе иностранных туристов именно на зимний отдых в России, однако больше всего туристов по-прежнему приезжает летом. «Ощущение возросшего потока зимой появляется не потому, что вырос спрос или возник новый тренд, а кардинально изменилась аудитория туристов. Раньше к нам ехали в основном пенсионеры из Европы, зима была не слишком подходящим для них временем. А сейчас мы принимаем гостей из стран Залива — это более молодая публика, активная, часто путешествующая, они совершают несколько зарубежных поездок в год и зимняя Россия для них экзотика», — пояснил эксперт. 

Европейцы приезжали на более длительный срок и бронировали сильно заблаговременно, добавил Войтович. «Арабы — более спонтанные, приезжают также обычно на неделю, но немало и коротких поездок», — сказал он.

«Туристы из Европы также есть, но буквально единицы, это просто энтузиасты, едут окольными путями и самостоятельно, потому что турфирмам в Европе запрещено формировать пакеты в Россию. Но отложенный спрос на Россию на европейском рынке существует», — рассказал Войтович. 

По словам Сергея Войтовича, пару лет назад из арабских стран ехали в основном очень состоятельные люди, бронирую все уровня премиум и люкс. Однако с ослаблением рубля и расширением знаний о России в страну поехали туристы и с более демократичными запросами. Тем не менее средний чек за тур у арабского туриста составляет от 1,5 тыс. долларов на человека. 

