МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»

Цифровая экосистема МТС объявила о запуске ИИ-ассистента психологической поддержки, он станет частью молодежного тарифа «Риил». Абоненты смогут бесплатно и без ограничений обсуждать с ним свои тревоги, получать практические советы для улучшения эмоционального состояния и узнавать больше о психологии.
Сначала ассистент задает уточняющие вопросы, чтобы понять суть проблемы, затем подтверждает ее формулировку и предлагает конкретные шаги для решения. Например, при сложностях с выбором работы он сначала спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить, а затем может порекомендовать составить список интересных компаний и изучить несколько вакансий в ближайшую неделю.
Сервис имеет развлекательно-ознакомительный характер и не заменяет профессиональную помощь. В диалоге предусмотрены табуированные темы: при их запросе ассистент порекомендует обратиться к специалисту. История переписки удаляется по нажатию кнопки «Очистить диалог».
«Интерес молодежи к защите своего ментального здоровья растет. Согласно данным ВЦИОМ, за последние несколько лет индекс потребности в психологической помощи вырос на 30%, при этом среди молодежи он в 1,6 раза выше, чем среди представителей старшего поколения. <…> Но далеко не все молодые люди могут себе позволить профессиональную помощь на старте карьеры или во время учебы», — рассказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.
Бесплатный ИИ-ассистент ментальной поддержки стал третьим в тарифе «Риил»: ранее были внедрены ИИ-тренер и ИИ-стилист. Для абонентов других тарифов МТС доступно 50 бесплатных запросов в месяц, для пользователей других операторов — 10.