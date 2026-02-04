Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой

Ситуация, в которой основным кормильцем является мужчина, напротив, воспринимается как естественная — особенно среди старшего поколения и самих мужчин. Неприемлемой эту модель считают лишь 5% респондентов. Более половины (51%) полагают, что она приемлема всегда, 37% — что допустима в отдельных случаях или на время.