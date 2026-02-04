Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko

Фото: Tom Weller/Getty Images

Okko представил команду экспертов, которые будут комментировать соревнования на Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба сервиса.

Официальный олимпийский вещатель пригласил к освещению турнира легенд российского спорта и ведущих спортивных журналистов. Среди них — тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и прославленный хоккеист Илья Ковальчук.

В эфирах Okko зрители также увидят лыжника Никиту Крюкова, биатлониста Николая Круглова, шорт-трекиста Семена Елистратова и фигуристку Аделину Сотникову. Все они побеждали на Олимпийских играх.

Также на Okko ожидают серебряную призерку Олимпиады по прыжкам с трамплина Ирину Аввакумову, серебряного призера по лыжным гонкам Александра Панжинского, олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову и многих других атлетов.

«Олимпийские игры — это событие, которое хочется не просто смотреть, а проживать вместе с теми, кто знает спорт изнутри. Мы собрали сильнейшую команду экспертов — людей, которые сами побеждали на Олимпиадах и чемпионатах мира, понимают цену каждой ошибки и каждого успеха», — прокомментировал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Эксперты помогут поклонникам спорта разобраться в тонкостях судейства и подготовки спортсменов, поделятся профессиональными наблюдениями и разберут ключевые старты. В эфирах они будут работать вместе с журналистами спортивной редакции, такими как Владимир Стогниенко, Денис Казанский и Лина Федорова.

Стогниенко прокомментирует церемонию открытия Игр вместе с Отаром Мамучашвили и Николаем Кругловым. Она состоится 6 февраля. Трансляцию будут вести со стадиона «Сан-Сиро» в Милане.

Соревнования на XXV зимних Олимпийских играх также стартуют 6 февраля. На Okko их покажут в полном объеме, некоторые трансляции будут доступны в формате 4K. Для зрителей также подготовят аналитические материалы и репортажи — их можно будет посмотреть каждый день после окончания состязаний.

Дополнительно Okko запустит круглосуточный олимпийский канал. На нем представят лучшие прямые трансляции дня, записи студийных эфиров, новости, интервью и повторы самых ярких моментов Игр.

