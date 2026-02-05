Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
Россияне считают главную героиню романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» Элизабет Беннет олицетворением тренда frugal chic («бережливый шик»). Он подразумевает осознанное потребление, минимализм в одежде и акцент на интеллектуальное развитие, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса, проведенного книжными сервисами «Литрес» и LiveLib. В нем участвовали 700 пользователей из разных городов России.

За Элизабет Беннет проголосовали 30% опрошенных. В топ-5 также вошли: Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте (26%), Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (22%), героиня романтической повести Александра Грина «Алые паруса» Ассоль (16%) и Джо Марч из «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт (14%). Россияне также отметили, что каждая сторонница «бережливого шика» обязана прочитать: «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (30%), «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова (28%), «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте (26%), «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт (22%) и «Анну Каренину» Льва Толстого (19%).

Между тем в Великобритании уже идут съемки нового сериала «Гордость и предубеждение» от Netflix. Роль Элизабет Беннет досталась Эмме Коррин («Любовник леди Чаттерлей», «Корона»). Мистера Дарси сыграет Джек Лауден («Дюнкерк», «Война и мир»). 

«Гордость и предубеждение» — роман Джейн Остин, который та написала в 1813 году. В центре сюжета — история любви Элизабет Беннет и мистера Дарси, которая развивается в условиях социального неравенства и предрассудков.

