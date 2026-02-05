Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival

С 20 по 22 февраля в Москве пройдут спецпоказы фильмов программы «Док Индустрия» – конкурсной секции Beat Film Festival, которая направлена на поддержку российских документалистов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинофестиваля.
В программе цикла — экспериментальный фильм-путешествие по идеям мировых философов от режиссера Клима Козинского, объединенный сеанс фильмов про музыку и история людей, которые покинули города и попытались найти счастье среди лесов, гор и у моря.
20 февраля в лектории Музея «Гараж» устроят объединенный сеанс фильмов о музыке и исследовании звука. В программе — «Музыка вулканов» (музыкант Глеб Андрианов дает концерт на действующем вулкане и рассуждает о связи природы и музыки), «Эхо: Соническое путешествие» (энтузиаст звукозаписи едет по самым красивым местам Армении) и «Хуннун Соондан» — роуд-трип с тувинской группой «Хуун-Хуур-Ту». Показ представят команды фильмов.
21 февраля в Центре «Зотов» покажут экспериментальный фильм Клима Козинского «Тетраграмматон». Это кинокомикс про супергероев-философов (от Канта и Гегеля до Витгенштейна и Юджина Такера), которые бродят по вселенной, ищут логику и пытаются поговорить с Богом. После сеанса пройдет Q&A с режиссером.
22 февраля в Еврейском музее и центре толерантности состоится показ фильма «Доброе утро, Луна». Картина рассказывает о людях, которые сознательно выбирают жизнь на природе вдали от мегаполисов, пробок и офисной рутины. Фильм представит режиссер Роман Фитилев.
Серия показов приурочена к опен-колу «Док Индустрии-2026», который проходит до 22 февраля.