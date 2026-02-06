Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте

Марго Робби появилась на лондонской премьере фильма «Грозовой перевал» в прозрачном платье с косами от Dilara Findikoglu в викторианском стиле, а на руке у нее была копия траурного браслета XIX века, принадлежавшего Шарлотте Бронте. Об этом сообщает Daily Mail.
Оригинальное украшение было сделано из волос умерших сестер Шарлотты — Эмили и Энн Бронте. В XIX веке создавали посмертные браслеты и кулоны из волос усопшего. Эта традиция пользовалась огромной популярностью в то время. Настоящий браслет с 1923 года хранится в музее дома Бронте в Хоэрте.
Ювелир Джессика МакКормак также создала для Робби серьги в виде капель из граната, бриллиантов и жемчуга. На пальце актрисы красовалось кольцо из черненого золота с рубином весом 4 карата.
Стилист Эндрю Мукамаль дополнил образ редкой брошью от Boucheron «Валькирия» 1900 года выпуска. Она выполнена из желтого золота с гранатом огранки «кушон» и бриллиантами. На украшении вырезаны два профиля мифических воительниц. К плетеному колье добавили еще одну золотую брошь, украшенную бриллиантами и гранатом, под названием «Ассирийский лев» 1920 года.
Экранизация романа Эмили Бронте выйдет 14 февраля, в День всех влюбленных. Лента расскажет классическую историю о взаимоотношениях семейств Эрншо и Линтон с мужчиной по имени Хитклифф. В центре сюжета — романтическая линия между Хитклиффом и Кэтрин Эрншо. Ранее исполнители главных ролей Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказали, что на съемках у них были «алтари» с образами друг друга в гримерных.