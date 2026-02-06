Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»

Кадр из фильма «Брат». Фото: СТВ

Актер Артур Арутюнян умер в Петербурге в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС. 

Арутюнян скончался вечером 5 февраля в Елизаветинской больнице от инфаркта, говорится в сообщении бывшей жены артиста Валентины Коноваловой на сайте Kino-teatr.ru. Он известен по роли безбилетного пассажира трамвая в фильме «Брат» (1997).  Персонаж Арутюняна отказался платить за проезд, а затем и штраф, после чего Данила Багров сказал ему: «Не брат ты мне, ***** **********».
 

Видео: СТВ

Арутюнян родился 12 февраля 1957 года. В 1981 году окончил Ереванский театральный институт. Жил и работал в Петербурге. Играл в фильмах и сериалах: «Гений» (1991), «Жертва для императора» (1991), «Улицы разбитых фонарей» (1998).  

Всего на счету артиста семь работ в кино. В последние годы актер не снимался  из-за проблем со здоровьем.

