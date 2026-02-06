Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»

Актер Артур Арутюнян умер в Петербурге в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС.



Арутюнян скончался вечером 5 февраля в Елизаветинской больнице от инфаркта, говорится в сообщении бывшей жены артиста Валентины Коноваловой на сайте Kino-teatr.ru. Он известен по роли безбилетного пассажира трамвая в фильме «Брат» (1997). Персонаж Арутюняна отказался платить за проезд, а затем и штраф, после чего Данила Багров сказал ему: «Не брат ты мне, ***** **********».

