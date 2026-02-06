В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров

Готовая еда «Перекресток Select» и приложение для знакомств Twinby выпустили линейку «паст для поцелуев» ко Дню всех влюбленных. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе дейтинг-сервиса.
В коллекцию вошли карбонара, болоньезе, нери с креветками и классическая паста. Блюда сделали по авторским рецептам шеф-поваров: например, карбонару готовят на длинной пасте букатини, а соус для болоньезе — из говядины с томатами, сельдереем и травами.
У упаковок уникальный дизайн, на них изображена пара, которая делит одну порцию спагетти. Это отсылка к знаменитой сцене из поп-культуры, где совместная паста превращается в повод для поцелуя. По задумке брендов, такой простой ритуал поможет отвлечься от рутины и превратит ужин в романтическое свидание.
В «Перекрестке» отметили, что при разработке коллекции вдохновлялись знакомыми с детства образами, которые ассоциируются с романтикой. «В мире, где нас разделяют экраны и повседневная суета, настоящая близость рождается в простых ритуалах», ― сказала директор по развитию продаж готовой еды «Перекрестка» Ольга Кормина.
Директор по В2В-партнерствам и стратегии в Twinby Евгений Мамаев считает, что «пасты для поцелуев» станут «отличным поводом отставить бытовую рутину в сторону хотя бы на вечер и насладиться друг другом».