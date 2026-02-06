Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме

Карен Гиллан («Доктор Кто»), Джош Хатчерсон («Голодные игры») и Клайв Оуэн («Город грехов») получили главные роли в триллере об экзорцизме «Blasphemous». Съемки должны начаться в августе в Нью-Йорке, пишет Deadline.
Сценаристом ленты станет Люк Петровски («Дом на другой стороне»), для него проект также станет полнометражным режиссерским дебютом. По сюжету два священника — начинающий (Джош Хатчерсон) и его наставник (Клайв Оуэн) — должны доставить одержимую молодую женщину (Карен Гиллан) в безопасное место для проведения обряда экзорцизма. Однако героиня неожиданно сбегает. Это не только ставит под удар жизни мужчин, но и подвергает их веру серьезному испытанию.
Продюсерами фильма выступят Скотт Штраусс, Бэзил Иваник, Эрика Ли, Дуэйн Джонсон, Дани Гарсия, Хирам Гарсия, а также Карен Гиллан и Джесс Биддл. Исполнительные продюсеры проекта — Майкл Ротштейн, Сэмюэл Холл, Уоррен Гоз и Кимберли Биалек.
«Один из лучших сценариев, которые когда-либо читала вся продюсерская группа. Это уникальное произведение в своем жанре, отличающееся острыми диалогами, убедительными персонажами и мощными идеями. Мы с нетерпением ждем, когда Клайв, Карен и Джош помогут Люку воплотить его задумку в реальность», — сказал Штраусс.