Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме

Сценаристом ленты станет Люк Петровски («Дом на другой стороне»), для него проект также станет полнометражным режиссерским дебютом. По сюжету два священника — начинающий (Джош Хатчерсон) и его наставник (Клайв Оуэн) — должны доставить одержимую молодую женщину (Карен Гиллан) в безопасное место для проведения обряда экзорцизма. Однако героиня неожиданно сбегает. Это не только ставит под удар жизни мужчин, но и подвергает их веру серьезному испытанию.