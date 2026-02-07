Undercover выпустил коллекцию пуховиков и свитшотов, навеянных «Твин Пиксом»

Недавно дочь Дэвида Линча Дженнифер сообщила о публикации сценария так и не снятого сериала ее отца. Работа выйдет под названием «Unrecorded Night». «Я прошу всех дождаться официального релиза и не искать то, что, скорее всего, окажется несанкционированными версиями и испортит прекрасную работу, созданную папой», — подчеркнула Дженнифер.