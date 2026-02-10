В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»

6 марта в Самаре после трехлетней реконструкции в обновленном здании на набережной Волги откроется галерея «Виктория». Ее площадь составит 1200 квадратных метров. Архитектуру и интерьеры специально для нее разработали самарские бюро «Рбты» и Link Bureau.
Галерея «Виктория» — одна из ключевых частных институций современного искусства в Поволжье, основанная Леонидом Михельсоном в 2005 году как его первый крупный меценатский проект в сфере культуры. За двадцать лет там прошло около 200 выставок российских и зарубежных художников. Галерея системно развивает самарских авторов: помогает создавать проекты, представляет на индустриальных ярмарках, проводит аукционы (девять за всю историю, включая аукционы молодого искусства), опен-колы и назначает ежегодную премию в области локального современного искусства. С 2026 года в «Виктории» запускается программа профессиональных резиденций.
«За двадцать лет галерея прошла путь от классических выставок и ретроспектив до актуального искусства — и реконструкция здания стала логичным продолжением этой эволюции. Оно само по себе высказывание: стильное, брутальное, говорящее о том, что здесь происходит что-то необычное. Но основные изменения произошли внутри: мы кратно расширили выставочные залы, оборудовали их современной климатической системой музейного уровня, создали полностью безбарьерную среду для всех посетителей. Главное для нас — быть культурным портом, где встречаются локальное и глобальное, и пространством, где современное искусство доступно каждому, а самарские художники могут развиваться в общем культурном поле», — отмечает генеральный директор галереи «Виктория» Людмила Патрати.
К своему 20-летию институция представит сразу три проекта: выставку «Самое красивое место, где я когда-либо был» с работами Андреаса Гурски, Питера Дойга, Такаси Мураками, Вольфганга Тильманса и Эрика Булатова, сайт-специфичный цикл выставок, инсталляций и арт-практик молодых художников из четырех городов России «Заговор тополей» и инсталляцию Игоря Самолета «Солнышко» на крыше.
«Самое красивое место, где я когда-либо был» (0+)
6 марта — 17 мая
Выставка исследует пейзаж в российском и зарубежном искусстве ХХ–XXI веков. Открывая обновленное здание именно этой темой, галерея «Виктория» осмысляет свою связь с Волгой и городом, для которого волжский пейзаж — часть идентичности.
В экспозиции собраны работы и из частных коллекций, что подчеркивает важность меценатства в российской культуре: живопись, скульптура и фотография из собраний Зои Галеевой, Алины Пинской, Владимира и Екатерины Семенихиных, Андрея и Екатерины Теребениных, Антона Белова, Фонда Андрея Чеглакова, Музея АЗ, фонда V–A–С и галереи «Виктория».
Среди авторов — Такаси Мураками, Марио Тестино, Вольфганг Тильманс, Андреас Гурски, Питер Дойг, Ютта Кетер, а также российские художники Эрик Булатов, Валентина Кропивницкая, АЕС+Ф, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Олег Кулик, Валерий Кошляков. Самарскую сцену представляют Дарья Емельянова, Алексей Журавлев и Геннадий Филатов.
«Сегодня трудно представить выставку пейзажа в галерее современного искусства. Но галерея на берегу Волги не могла открыться другим проектом. Пейзаж не только ассоциируется с побегом от насущного в пространство мечты, но и служит сценой для разворачивающихся социальных конфликтов и противоречий современного мира. Все произведения для выставки «Самое красивое место, где я когда-либо был» — из негосударственных собраний, чем мы хотим подчеркнуть важность частных коллекций и меценатства в российской культуре», — говорит куратор Сергей Баландин.
«Заговор тополей» (0+)
6 марта — 19 июля 2026
Сайт-специфичный проект в зале А, посвященный истории места. Куратор Анастасия Альбокринова расследует тайну трех тополей, некогда росших напротив старого входа в галерею и приглашает художников представить собственные версии заговора. Сюжет проекта разворачивается в пяти актах: каждый месяц — новая экспозиция, включающая инсталляции, перформансы, саунд-арт и партиципаторные практики.
С 6 марта по 29 марта будет представлен первый акт цикла — «Хора», автором которого стала художница Анна Комарова — резидентка «Открытых студий» «Винзавода», участница выставок в Третьяковской галерее и галерее XL, номинантка премии SCAN Awards 2024. Ее инсталляция «Хора» обращается к теме бессмертия деревьев и представляет платоновскую «Хору» — пространство всепринимающей природы, в котором есть место мерцанию жизни.
Участниками выставочного цикла в апреле также станут «Тополиный пух, жара, прием!» команды «НИИ Собачьих дел» (Тюмень), в мае — «Убежище» Кати Горячевой (Москва), в июне «Птичья ветка вата сна» Леры Лернер (Петербург) и в июле — «Тайна четырех тополей. Человек знака в Самаре» Алека Петука (Москва).
«Солнышко» Игоря Самолета (0+)
6 марта — 4 октября
На крыше галереи «Виктория» будет представлена новая инсталляция художника Игоря Самолета. Монументальный объект «Солнышко» стал результатом исследования архитектурного наследия советского модернизма в Самаре.
Инсталляция названа в честь кафе «Солнышко», располагавшегося на месте галереи во второй половине XX века. Смешав архитектурные решения, художник создал объект, действующий по принципу маяка — визуального сигнала, пробуждающего воспоминания и указывающего на скрытые слои городской истории. Модуль дополнен барельефами, сюжеты которых отсылают к сентиментальным моментам, связанным с пребыванием Игоря Самолета в Самаре.
«Инсталляция взаимодействует с ветром, который становится полноценной частью работы. В стенах объекта — отверстия диаметром с человеческое сердце: воздух проходит сквозь них, оживляя конструкцию. Даже когда галерея закрыта, „Солнышко“ работает как маяк над городом», — отмечают авторы.
После реконструкции в галерее «Виктория» также появится еще больше пространств для научной и просветительской деятельности. Программа обогатится новыми форматами — медиацией и базовыми курсами по искусству.
В обновленном здании появятся лекторий и библиотека с читальным залом. Библиотека насчитывает более 1800 изданий, это крупнейшее собрание литературы о современном искусстве в Самаре. Среди дарителей — Музей современного искусства «Гараж», издательство V–A–C press, Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Strelka Press, Stella Art Foundation. К открытию выйдет книга, посвященная истории и реконструкции галереи, — с W-образной связкой блоков и рифленой обложкой, отсылающей к фактуре нового фасада.
В марте в галерее откроются три профессиональные мастерские — керамическая, шелкографическая и универсальная. Они будут работать в нескольких форматах: семестровые курсы, краткосрочные интенсивы и мастер-классы с приглашенными художниками, а также авторские резиденции для художников из других городов. Помимо этого, «Виктория» открывает и детскую студию — пространство для игры, исследования и творчества. Здесь ребята смогут заниматься самостоятельно, вместе с родителями или преподавателями.
В галерее подчеркнули, что после открытия обновленного здания весь первый этаж, за исключением мастерских, остается бесплатным для посещения: здесь расположены книжный магазин, кофейня и выставочный зал A. Вход на выставки в залах B и C, а также на экспозиционную площадку на крыше — платный. Библиотеку на третьем этаже можно посетить бесплатно по предварительной регистрации. Галерея удерживает доступную стоимость билетов: полный билет — 300 рублей, льготный — 150 рублей.