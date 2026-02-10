В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»

«За двадцать лет галерея прошла путь от классических выставок и ретроспектив до актуального искусства — и реконструкция здания стала логичным продолжением этой эволюции. Оно само по себе высказывание: стильное, брутальное, говорящее о том, что здесь происходит что-то необычное. Но основные изменения произошли внутри: мы кратно расширили выставочные залы, оборудовали их современной климатической системой музейного уровня, создали полностью безбарьерную среду для всех посетителей. Главное для нас — быть культурным портом, где встречаются локальное и глобальное, и пространством, где современное искусство доступно каждому, а самарские художники могут развиваться в общем культурном поле», — отмечает генеральный директор галереи «Виктория» Людмила Патрати.