Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби

Выход новой экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди вызвал всплеск интереса к одноименному роману. По данным книжного сервиса «Кион Строки», время чтения книги Эмили Бронте в январе 2026 года выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по декабрь 2025 года интерес к творчеству сестер Бронте вырос на 70%. Однако наиболее резкий скачок произошел уже с началом промокампании фильма: в январе 2026 года «Грозовой перевал» впервые обошел по читаемости «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.
Исследователи также составили портрет современного читателя «Грозового перевала». 87% аудитории составляют женщины. Наиболее активная группа — пользовательницы в возрасте 35–44 лет. Пик чтения приходится на вторники, с 14.00 до 18.00, — то есть речь об осознанном, а не спонтанном выборе литературы.
Фильм «Грозовой перевал» выйдет 14 февраля, в День всех влюбленных. Недавно студия Warner Bros. показала первые кадры. На них — костюмы героини Марго Робби, исполняющей роль Кэтрин. Актриса появляется в широкополой шляпе, баварском корсете, розовом полупрозрачном платье и ярко-красной юбке. Костюмы не относятся к исторической эпохе оригинала, XIX веку.
Режиссер Эмералд Феннелл же объясняла, что ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — говорила режиссер.