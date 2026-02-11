Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе. Есть погибший

Информацию подтвердили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там сообщили, что студент открыл стрельбу в холле учебного заведения. Он задержан.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что есть один погибший — охранник. Он первым принял на себя удар, оперативно вызвал правоохранителей и не дал стрелку зайти дальше в техникум, заявил глава региона.
По предварительной информации, еще два человека получили ранения средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.
Телеграм-каналы опубликовали фотографию охотничьего ружья, с которым, предположительно, был стрелок.
По информации «Осторожно, новости», имя нападавшего ― Илья О. Три дня назад он начал публиковать в Telegram сторис с известными скулшутерами, включая Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже.
«Осторожно, новости» также сообщают, что парень увлекался игрой в Dota 2 и сидел в интимных чатах. В Telegram у него стоит статус: «Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути – умрет».