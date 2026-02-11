Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»

Будущий сериал расскажет о пожилой убийце с тяжелым прошлым по имени Мод. Решив покончить с жизнью, проведенной в заботе о сестре, героиня вновь берется за дело. Подозрительному детективу и всему миру, созданному для молодежи, предстоит узнать, на что готова Мод ради защиты своей свободы.