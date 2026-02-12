Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»

Netflix запускает в работу телевизионную адаптацию популярного романа Навессы Аллен «Lights Out». Книга, вышедшая в 2024 году, обрела культовый статус в TikTok (BookTok).
Шоураннером и сценаристкой проекта назначена Ханна Шнайдер, известная по работе над сериалом «Почему женщины убивают». Вместе с ней продюсировать адаптацию будут Питер Чернин и Трейси Кук, а также сама автор романа.
Сюжет «Lights Out» разворачивается вокруг медсестры Эли. Ее самые смелые и опасные фантазии неожиданно обретают форму, когда в дом героини проникает загадочный хакер в маске по имени Джош, называющий себя борцом с преступностью. История балансирует на грани между эротикой, триллером и психологической драмой, исследуя хрупкую грань между страстью, одержимостью и реальностью.
«Lights Out» — первая часть серии «Into Darkness». Продолжение романа, «Caught Up», мгновенно возглавило список бестселлеров The New York Times в июне 2025 года. Третья книга серии, «Game On», выйдет уже 31 марта.