Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля

«Элонгация планеты пока мала — угловое расстояние от Солнца не превышает 10 градусов, что обусловливает крайне низкое положение над горизонтом: высота менее 3 градусов в момент захода Солнца. Видимость ограничена узким временным окном около 20–30 минут. Но с каждым днем Венера будет видна все выше и дольше, пока не достигнет максимальной вечерней элонгации 15 августа 2026 года», — сказала Кравченко.