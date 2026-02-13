Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

На Солнце появился огромный смайлик
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

Афиша Daily
Фото: соцсети

Блогер Арсен Маркарян, находящийся в СИЗО по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

«В суд поступило ходатайство Маркаряна о рассмотрении его дела в особом порядке — без исследования доказательств», — сказали в суде. Особый порядок могут назначить после полного признания вины и раскаяния. Подсудимому при этом не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального по его статье.

23 августа следователи задержали блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна в Московском регионе. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года он разместил на популярном видеохостинге видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества. 

Следствия утверждает, что блогер в том числе допустил оскорбительное высказывание в адрес героя Советского Союза Александра Матросова, который в 1943 году закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота. Маркаряну вменяется два эпизода преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). 

Расскажите друзьям