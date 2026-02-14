Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде

Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Афиша Daily
Фото: Mine Kasapoglu/Getty Images

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золото в гигантском слаломе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Бротен принес Южной Америке первую медаль в истории зимних Олимпиад. Общее время Бротена за две попытки составило 2 минуты 25 секунд. Второе и третье места заняли швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейар.

Бротену 25 лет. Он родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Спортсмен выиграл пять гонок и стал победителем зачета Кубка мира в слаломе, но затем у него произошел конфликт с норвежской федерацией из-за строгих ограничений, касающихся маркетинговых прав атлетов. 

Бротен ушел из спорта, но в 2024 году вернулся, на этот раз представляя Бразилию. В ноябре 2025-го он принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира.



 

