Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золото в гигантском слаломе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Бротен принес Южной Америке первую медаль в истории зимних Олимпиад. Общее время Бротена за две попытки составило 2 минуты 25 секунд. Второе и третье места заняли швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейар.
Бротену 25 лет. Он родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Спортсмен выиграл пять гонок и стал победителем зачета Кубка мира в слаломе, но затем у него произошел конфликт с норвежской федерацией из-за строгих ограничений, касающихся маркетинговых прав атлетов.
Бротен ушел из спорта, но в 2024 году вернулся, на этот раз представляя Бразилию. В ноябре 2025-го он принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира.