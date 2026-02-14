Дизайнер Hello Kitty уйдет после 40 лет работы над персонажем

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с пёселями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль

Дизайнер Hello Kitty уйдет после 40 лет работы над персонажем

Афиша Daily
Фото: Jason Kempin/Getting Images

Дизайнер Юко Ямагучи, которая отвечала за развитие персонажа Hello Kitty с 1980 года, объявила об уходе с поста. Об этом сообщили в The Japan Times.

Согласно сообщению компании Sanrio, владеющей правами на Hello Kitty, художница «передала эстафету следующему поколению». Новый дизайнер, известный под псевдонимом Айя, должен начать работу к концу 2026 года.

«Ямагучи прислушалась к голосам фанатов, активно сотрудничала с художниками и дизайнерами из Японии и из-за рубежа и превратила Hello Kitty в персонажа, которого любят все», — добавили в Sanrio, поблагодарив ее за работу.

Hello Kitty впервые появилась на иллюстрации к виниловому кошельку для монет. Затем персонаж оказался на десятках тысяч товаров — от сумок до рисоварок. Кроме того, с Hello Kitty выпускали коллаборации Adidas, Balenciaga и другие известные бренды.

О самой Hello Kitty известно не так много. В Sanrio рассказывают, что у нее есть сестра-близнец Мимми, бойфренд по имени Дорогой Дэниел и кот. Она обожает яблочный пирог своей матери и мечтает стать пианисткой или поэтессой.

Недавно стало известно, что полнометражный мультфильм о Hello Kitty выйдет 21 июля 2028 года. Режиссером фильма выступит Лео Мацуда.
 

