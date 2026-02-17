Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах

Фото: NBC Olympics&Paralympics

Тейлор Свифт представила американских фигуристок-одиночниц — Эмбер Гленн, Алису Лю и Изабо Левито — в проморолике к Олимпиаде. Спортсменки выступят в Милане уже сегодня, 17 февраля, с короткой программой.

В начале ролика Свифт говорит: «Дамы и господа, я хочу представить вам Эмбер, Алису и Изабо». Затем артистка называет фигуристок «тремя американскими шоугерлз на льду» — это отсылка к ее последнему альбому «The Life of a Showgirl».

О 26-летней Гленн Свифт сказала, что спортсменка прошла через множество трудных испытаний, и для нее проигрыши значат не меньше, чем победы. «Ее главная сила сейчас — смело принимать вызовы и доказывать всем, что ее веру в себя не сломить», — подчеркнула певица.

«Что касается Алисы, она ушла из катания, когда ей было 16, а затем вернулась на своих собственных условиях. Теперь ее движущая сила — радость. Каждый прыжок — праздник. Каждое выступление — свидетельство красоты познания самой себя», — добавила Свифт.

Об Изабо Левито певица отозвалась как о «самой судьбе». Мама фигуристки выросла в Милане, а бабушка живет всего в 13 минутах от олимпийского катка. «Когда ты катаешься так, будто создана для этого, история обязательно сделает тебе подарок», — говорит Свифт.

Видео: NBC Olympics&amp; Paralympics

На протяжении всего ролика звучит сингл певицы «Opalite», на который недавно вышел клип. В нем снялись Киллиан Мерфи, Доналл Глисон, Грета Ли, Джоди Смит и Льюис Капальди, вместе со Свифт они посетили «Шоу Грэма Нортона» в октябре.

