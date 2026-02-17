Дэниел Рэдклифф обсуждает сериал о Гарри Поттере с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Дэниел Рэдклифф поделился, что поддерживает связь с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом после новостей о старте съемок нового сериала по «Гарри Поттеру» от HBO Max. Актер признался, что троице «сюрреалистично наблюдать, как люди начинают этот путь спустя столько лет».

Звезда «Виктора Франкенштейна» призналась, что им с бывшими коллегами легко понять чувства друг друга, потому что они переживают схожие эмоции. «Это один из тех случаев, когда, мне кажется, мы просто понимаем, что чувствуют другие, потому что сами испытываем то же самое. Ты видишь фотографии этих детей и просто хочешь подойти и обнять их. Думаю, такой порыв возникает у всех нас», — рассказал Дэниел.

Рэдклифф отметил, что, увидев, насколько молоды новые актеры, он по-новому пересмотрел собственный опыт. «Когда тебе 11 лет и ты работаешь, ты думаешь: „Конечно, я достаточно взрослый для этого“. Но теперь, когда я встречаю 11-летних, я думаю: „Ух ты, это кажется безумием“. Это помогает взглянуть на вещи под другим углом», — говорит он. Актер поблагодарил своих родителей за то, что те помогли ему пережить этот период и сделали это «с невероятным чувством юмора».

Сейчас обладатель премии «Тони» готовится к премьере сериала «Падение и взлет Реджи Динкинса». Рэдклифф играет режиссера, который решает снять документальный фильм о футболисте Реджи Динкинсе (Трейси Морган), чья карьера прервалась из-за скандала.

«Работать с 57-летним Трейси Морганом было потрясающе. Я всегда говорю, что Трейси как актер обладает талантом, которому нельзя научить. У него в крови природный комедийный дар и харизма. Он умеет произносить реплики, которые 99% актеров просто не могут произнести», — прокомментировал Дэниел. «Падение и взлет Реджи Динкинса» начнет выходить 23 февраля.

