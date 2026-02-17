Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Михаил Ефремов возвращается в кино

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Михаил Ефремов сыграет в сериале, съемки которого пройдут в Москве. Об этом ТАСС рассказал режиссер проекта Сергей Кальварский.

«Проект в работе, все в порядке. <…> Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», — сказал он.

Ранее режиссер говорил, что снимать сериал начнут зимой 2026 года. У проекта пока нет названия, известно лишь, что Ефремов сыграет положительного персонажа.

Недавно Михаил Ефремов появился на сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» — это произошло во время предпремьерного показа спектакля «Без свидетелей». Партнершей актера стала Анна Михалкова. Премьера спектакля состоится 25 и 26 марта.

Актер вернулся в профессию впервые после освобождения из колонии, в которую попал за смертельное ДТП. 8 июня 2020 года он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. В апреле 2025 года Ефремов освободился по УДО.

